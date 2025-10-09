Eurodeputados rejeitam duas moções de censura à Comissão Europeia

Sábado – Pense por si

Em menos de um ano, a Comissão foi alvo de três moções de censura.

O Parlamento Europeu (PE) rejeitou esta quinta-feira em Estrasburgo, França, duas moções de censura apresentadas pela extrema-direita e pela esquerda contra a Comissão Europeia de Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen discursa após rejeição de moções no Parlamento Europeu
Ursula von der Leyen discursa após rejeição de moções no Parlamento Europeu AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, File

A moção de censura apresentada pelo grupo político Patriotas pela Europa (extrema-direita, de que faz parte o Chega) foi rejeitada com 378 votos contra, 179 favoráveis e 37 abstenções.

Já a moção de censura movida pela bancada da Esquerda (Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português integram este grupo político) foi chumbada com 383 votos contra, 133 favoráveis e 78 abstenções.

Em menos de um ano, a Comissão foi alvo de três moções de censura.

A primeira moção de censura apresentada contra o executivo de Ursula von der Leyen foi movida pela extrema-direita em julho deste ano.

Para serem aprovadas, as moções de censura precisavam de uma maioria de dois terços dos votos expressos.

