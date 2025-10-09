Eurodeputados rejeitam duas moções de censura à Comissão Europeia

Em menos de um ano, a Comissão foi alvo de três moções de censura.

Edição de 7 a 13 de outubro

O Parlamento Europeu (PE) rejeitou esta quinta-feira em Estrasburgo, França, duas moções de censura apresentadas pela extrema-direita e pela esquerda contra a Comissão Europeia de Ursula von der Leyen.



Ursula von der Leyen discursa após rejeição de moções no Parlamento Europeu AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, File

A moção de censura apresentada pelo grupo político Patriotas pela Europa (extrema-direita, de que faz parte o Chega) foi rejeitada com 378 votos contra, 179 favoráveis e 37 abstenções.

Já a moção de censura movida pela bancada da Esquerda (Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português integram este grupo político) foi chumbada com 383 votos contra, 133 favoráveis e 78 abstenções.

Em menos de um ano, a Comissão foi alvo de três moções de censura.

A primeira moção de censura apresentada contra o executivo de Ursula von der Leyen foi movida pela extrema-direita em julho deste ano.

Para serem aprovadas, as moções de censura precisavam de uma maioria de dois terços dos votos expressos.