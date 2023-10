Finlândia denuncia espionagem russa

A Finlândia tem sido alvo de tentativas de espionagem online, por parte da Rússia. De acordo com os serviços de segurança finlandeses, este tipo de práticas, que engloba ataques cibernéticos e desinformação, têm aumentado desde que ocorreu a invasão à Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022.







Embaixada da Rússia na Finlândia Lehtikuva/Jussi Nukari via REUTERS

"As tentativas de espionagem da Rússia contra nós aumentaram durante a guerra, principalmente na ciberesfera", garantiu Suvi Alvari, uma analista sénior do serviço de inteligência finlandês, Supo. De acordo com o jornal The Guardian , acredita-se que a Rússia estaria a recolher atividades confidenciais online, já que muitos dos seus diplomatas foram expulsos de Helsínquia. Em junho, o presidente da Finlândia já havia anunciado a expulsão de nove pessoas.Além dos ataques cibernéticos, a Finlândia também tem registado um aumento de desinformação. Segundo Suvi Alvari, esta prática terá sido pensada pelos russos para que o país projetasse uma imagem negativa dos seus serviço. "A Rússia quer enfraquecer a imagem da Finlândia aos olhos da sua população, e é por isso que há tantas notícias negativas sobre nós. Eles consideram-nos um país hostil, o que é algo que não tínhamos há décadas", contou. A informação surge pouco tempo depois de o país ter aderido à NATO.Na semana passada, a Suécia também já tinha informado que estaria a ser alvo de ameaças crescentes, por parte da Rússia. Também Estocolmo espera a adesão formal à NATO. Na terça-feira, as autoridades revelaram que um cabo submarino de telecomunicações teria sido destruído entre o país e a Estónia. Ao canal sueco SVT, o chefe da ciberdefesa das forças armadas, Johan Pekkari, garantiu que o país já se está a proteger infraestruturas vulneraveis.