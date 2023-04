Trump acusado de difamação e violação. Julgamento começa amanhã

O julgamento do processo em que a escritora E. Jean Carroll acusa Donald Trump de a ter violado e difamado começa a 25 de abril. Saiba o que está em causa.

O início do julgamento que envolve as acusações feitas pela escritora e ex-cronista E. Jean Carroll a Donald Trump está agendado esta terça-feira, 25 de abril, no Tribunal Distrital dos EUA, em Manhattan.