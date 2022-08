Todos os problemas de Trump com a Justiça: da difamação à fuga aos impostos

O FBI realizou buscas no resort que Donald Trump tem em Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida. O antigo presidente norte-americano confirmou as buscas, afirmando estar a ser alvo de uma "invasão" e que as autoridades lhe tinham arrombado o cofre. Em causa estará uma investigação sobre a retirada de registos presidenciais da Casa Branca para a residência civil do ex-presidente dos EUA.