Quem é Alvin Bragg, o procurador responsável pela acusação de Trump?

O procurador-geral do distrito de Nova Iorque já havia indiciado Harvey Weinstein, Steve Bannon e a Fundação Donald J. Trump. Revitalizou o caso contra o ex-presidente quando tudo parecia perdido.

Em janeiro de 2022, Alvin Leonard Bragg Jr. tornou-se no primeiro afro-americano a assumir o cargo de procurador-geral do distrito de Nova Iorque (também conhecido como procurador-geral de Manhattan), o procurador responsável por indiciar violações de leis do estado de Nova Iorque. Substituiu Cyrus Vance Jr., que liderava havia anos uma investigação a potenciais crimes cometidos pelo ex-presidente Donald Trump e o seu conglomerado, a Organização Trump.