Desde os ataques do dia 7 de outubro, Facebook, TikTok e X foram invadidos por posts com informação falsa.

Desde os ataques do Hamas em Israel a 7 de outubro, as redes sociais foram inundadas por conteúdos falsos que pretendem passar-se por informação fidedigna favorável ao lado israelita, ou ao lado do Hamas. Tanto a Meta (detentora do Facebook e Instagram) como o X foram avisadas pela União Europeia que tinham que verificar os conteúdos que violassem as leis da UE.