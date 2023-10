Israel e Hamas negam cessar-fogo. Vários palestinianos detidos

Israel e o grupo terrorista Hamas negaram ter chegado a acordo para um cessar-fogo humanitário que permita a entrada de ajuda na Faixa de Gaza e a saída de pessoas de dupla nacionalidade palestiniana e estrangeira. A Agência para os Refugiados Palestinianos da ONU frisou que Gaza se encontra sem eletricidade há cinco dias, há acesso limitado a água potável, e mais de um milhão de pessoas são deslocados internos, rumo ao sul do território habitado por mais de 2 milhões de pessoas.







Bebé com dupla nacionalidade aguarda pela abertura da fronteira em Rafah, entre a Faixa de Gaza e o Egito. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O acordo foi negado por Benjamin Netanyahu e por Izzat Al-Rishq do Hamas. E a apesar das primeiras informações em como a fronteira Gaza/Egito iria abrir , em Rafah, o ministro dos Negócios Estrangeiros Sameh Shoukry afirmou que o governo israelita ainda tem que tomar uma posição que permita a abertura do posto fronteiriço, onde milhares de pessoas se concentram. Sem cessar-fogo, a travessia não é segura. O Egito queria manter a fronteira aberta, de acordo com o governo. Segundo a agência Reuters, só existe movimento de camiões com combustível com o símbolo da ONU.Esta noite, o exército israelita fez várias incursões na Faixa de Gaza. As autoridades israelitas adiantaram ter detido 40 palestinianos, mas a agência noticiosa da Palestina revela terem sido 73 detidos. Israel aponta que as detenções foram por ligações ao Hamas.Os últimos dados apontam para 2.750 mortos e 9.700 feridos na Palestina, mas os serviços de socorro apontam para a existência de mais mil corpos debaixo de destroços.Israel também reviu em alta o número de reféns israelitas sob poder do Hamas: serão 199 e não 150.Além disso, o país prepara-se para retirar os residentes num raio de 2 quilómetros do Líbano, após trocas de fogo com o Hezbollah. 28 colonatos serão evacuados.