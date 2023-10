'Matem o maior número de pessoas.' As notas dos militantes do Hamas

Militantes do grupo terrorista Hamas que foram mortos durante os ataques de 7 de outubro, pelas equipas de segurança dos kibbutz (comunidades agrícolas israelitas), tinham consigo ordens escritas para matar o maior número de pessoas possível e só depois fazer reféns.







O kibbutz de Kfar Aza, destruído pelos militantes do Hamas durante os ataques de 7 de outubro. REUTERS/Ilan Rosenberg

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O jornal norte-americano Wall Street Journal teve acesso a esses documentos, considerados autênticos por uma fonte do governo israelita.Um grupo que atacou a comunidade de Alumim, onde a força local armada de proteção ripostou contra os atacantes, levava documentos que instava os militantes a "alcançar o maior número possível de perdas humanas" e só depois fazer reféns.Já em Sa'ad, outro kibbutz, os militantes receberam ordens para "tomar controlo do kibbutz, matar o máximo de pessoas possível, e fazer reféns até receber mais instruções".Foram ainda encontrados mapas que revelam como o Hamas recolheu informação acerca dos seus alvos. Num deles, era mostrada a cerca de segurança e o aviso em como a força local de proteção tinha armas e podia ser reforçada por unidades do exército israelita que estavam colocadas por perto, aponta o Wall Street Journal. Os terroristas tinham ainda dados sobre os turnos dos guardas.Segundo Israel, 199 reféns israelitas encontram-se sob poder do Hamas.O Hamas prepara-se agora para a incursão israelita, devido à qual mais de um milhão de pessoas foram obrigadas a deixar o norte da Faixa de Gaza. A ordem irá causar um desastre humanitário, de acordo com a ONU.Esta segunda-feira, Israel garantiu que tinha retomado o fornecimento de água à Faixa de Gaza, depois de o Hamas o ter negado.Gaza continua sob bombardeamentos israelitas, no que é o décimo dia do conflito. Cerca de 2.750 pessoas morreram na Faixa de Gaza e os serviços de socorro temem que mais mil estejam debaixo de escombros. Em Israel, onde também ocorrem ataques do Hamas, 1.300 pessoas morreram desde 7 de outubro.