Yulia Navalnaya: viúva e nova líder da oposição a Putin

Três dias após a morte de Alexei Navalny, a sua mulher, Yulia Navalnaya, prometeu continuar o seu trabalho, liderando a luta contra o presidente russo, Vladimir Putin, num vídeo publicado na rede social X (antigo Twitter).



Ao longo de quase 24 anos de casamento, Yulia Navalnaya manteve-se mais longe dos holofotes, enquanto o seu marido construía uma vida de opositor político, lutando contra a corrupção russa e desafiando Vladimir Putin.

No entanto, após a morte súbita de Alexei Navalny na sexta-feira, dia 16, Yulia Navalnaya rapidamente assumiu o papel de sucessora, tendo acusado Putin e os seus aliados de assassinato e cobardia, e prometendo continuar a lutar pelo sonho do marido, uma Rússia democrática.

"Não devia estar neste lugar. Devia haver outra pessoa no meu lugar, mas essa pessoa foi morta por Vladimir Putin", começou por dizer Yulia Navalnaya no vídeo. "Putin matou o pai dos meus filhos, Putin tirou-me a coisa mais preciosa que eu tinha, a pessoa mais próxima e amada, mas Putin também vos tirou Navalny."

Porém, apesar deste aparente início de carreira política na sequência da morte do marido, Yulia Navalnaya já tem experiência na vida política.

Quem é Yulia Navalnaya?

Yulia Navalnaya nasceu em Moscovo a 24 de julho de 1976, licenciou-se em economia na Universidade de Economia Plekhanov, e, como o seu marido, foi membro do Yabloko, partido político centro-esquerda que apoia a democracia na Rússia. Trabalhou num banco em Moscovo e numa empresa de comércio externo.

Em 1998, conheceu Alexei Navalny enquanto estava de férias com amigos num resort na Turquia. Descobriram que partilhavam o mesmo interesse em política, e acabaram por casar dois anos depois. Tiveram uma filha, Daria, em 2001, e um filho, Zakhar, em 2008.

Yulia Navalnaya passou a trabalhar apenas em casa, concentrando-se em proteger os filhos enquanto o marido era perseguido pelas autoridades, tendo ficado várias vezes em prisão domiciliária. A sua casa era frequentemente revistada e a família era vigiada por agentes de segurança.

A família viveu maioritariamente num apartamento no sul de Moscovo, e por pouco tempo na cidade de Kirov, no período em que Navalny foi conselheiro do governador em 2009. Também viveram em New Haven, no estado norte-americano de Connecticut, durante numa bolsa de estudos em Yale, em 2010, e, no final de 2020, na Alemanha enquanto recuperava de uma tentativa de envenenamento.

À medida que a atividade política de Alexei Navalny crescia, inicialmente como ativista anti-corrupção e depois como político de oposição, Yulia Navalnaya esteve sempre ao seu lado. Falava à porta dos tribunais onde o marido era frequentemente julgado e, por vezes, acompanhava-o em viagens de campanha pelo país.

Enquanto o opositor do regime de Putin esteve em prisão domiciliária em 2014 e sem acesso à Internet, Yulia Navalnaya enviava as suas mensagens para a equipa da sua Fundação Anticorrupção. Após regressar à Rússia em 2021 e ser preso, a mulher passou a dirigir o conselho de supervisão do grupo.

Um papel mais político

Depois de Alexei Navalny ter sido envenenado com o agente nervoso novichok (veneno desenvolvido pela Rússia), em agosto de 2020 ,e desde a sua subsequente detenção ao regressar à Rússia, em janeiro de 2021, Yulia Navalnaya começou a assumir um papel mais público.

Enquanto o seu marido estava em coma no hospital de Omsk, e os médicos russos pareciam dispostos a deixá-lo morrer, Yulia Navalnaya voou para a cidade tendo ido confrontar o pessoal do hospital, levando equipas de filmagem consigo, de forma pressionar os médicos e chegou a exigir a Putin a sua libertação. Pouco tempo depois, Alexei Navalny foi retirado para a Alemanha, onde recuperou.

"Foi ela quem fez com que Alexei fosse enviado para a Alemanha para receber tratamento após dois dias de luta em Omsk", disse Kira Yarmysh, a porta-voz de Alexei Navalny, na segunda-feira. "Ela foi ferozmente corajosa e Alexei só conseguiu ser retirado por causa dela. Esteve com ele durante a sua recuperação e quando regressou à Rússia."

Atualmente, é uma das figuras mais reconhecidas da política da oposição na Rússia, que procura levar a avante o trabalho do seu falecido marido, ao mesmo tempo que estabelece uma identidade política única. Yulia Navalnaya lidera uma oposição que foi abalada pela repressão de Putin contra a dissidência, especialmente desde a invasão da Ucrânia em 2022, quando a Rússia proibiu maioritariamente as manifestações públicas e as críticas à guerra.

Esteve ao lado do marido quando os dois voaram para a Rússia em 2021, com o destino certo de que ele seria preso após aterrar. Foram quase de imediato recebidos pelas autoridades, pelo que Alexei Navalny se despediu da mulher e foi detido. A última vez que viu o marido em pessoa foi há dois anos, num processo judicial em fevereiro de 2022. Da prisão, o ativista enviava cartas à mulher, sendo um casal conhecido por demonstrar frequentemente gestos de carinho em público.

Ao iniciar a sua nova vida política, Yulia Navalnaya utilizou a frase do marido - "Olá, fala Navalny" - numa homenagem que os seus apoiantes reconheceriam imediatamente - "Olá, fala Yulia Navalnaya."

"Todos estes anos estive ao lado do Alexei. Mas hoje quero estar ao vosso lado, porque sei que perderam tanto como eu ", disse Yulia Navalnaya. "Quero viver numa Rússia livre, quero construir uma Rússia livre. Apelo a todos para que se juntem a mim. Peço-vos que partilhem comigo não só o sofrimento e a dor sem fim. Peço-vos que partilhem comigo a raiva, a fúria, o ódio por aqueles que se atrevem a matar o nosso futuro."