Mãe de Navalny deixa recado a Putin: 'Deixe-me ver o meu filho'

Lyudmila Navalnaya, mãe de Navalny, exigiu esta terça-feira, 20, que Vladimir Putin entregue o corpo do seu filho para que o seu filho possa ser enterrado.







YouTube Channel/Handout via REUTERS

Alexei Navalny morreu na sexta-feira com apenas 47 anos. Segundo as autoridades locais, o opositor de Putin ficou inconsciente após uma caminhada na colónia penal onde se encontrava no Ártico a cumprir uma pena de três décadas de prisão.Esta terça-feira, Lyudmila Navalnaya gravou um vídeo à porta da colónia prisional onde o filho se encontrava para partilhar que ainda não tinha nenhuma informação sobre o cadáver de Navalny e pediu a Putin que desse ordem para que o corpo lhe fosse entregue."Pelo quinto dia que não me dão acesso a ele, não me entregam o corpo nem me dizem onde é que ele está. Apelo a Vladimir Putin porque a resolução deste problema depende apenas de vocês. Deixe-me ver o meu filho", começou por referir Navalnaya que partilhou ter enviado a mesma declaração ao presidente russo através de uma carta.A mãe do líder da oposição russa afirmou ainda: "Exijo que o corpo de Alexei seja libertado imediatamente para que eu posso enterrá-lo humanamente".Durante o dia de ontem, as autoridades russas defenderam que eram precisos pelo menos 14 dias para realizar os vários exames e testes químicos necessários para a investigação e que, por isso, ainda não é possível entregar o corpo de Alexei Navalny. No entanto, os seus apoiantes têm rejeitado esta justificação.O Kremlin também já negou qualquer tipo de envolvimento na morte, remetendo o apuramento de responsabilidades para a investigação oficial e referindo que as acusações feitas pelo Ocidente eram inaceitáveis.