Navalny morreu de 'causas naturais', diz certidão de óbito

Alexei Navalny morreu de "causas naturais", refere a certidão de óbito citada pela equipa do opositor de Vladimir Putin. A mãe de Alexei Navalny acusou as autoridades russas de a terem "chantageado", afirmando que a tentaram forçar a realizar uma cerimónia fúnebre secreta.







REUTERS/Shamil Zhumatov

"O relatório médico da morte, que foi mostrado à mãe de Alexei Navalny, afirma que as causas da morte foram naturais", disse Kira Yarmysh, assistente de Navalny, no X (antigo Twitter).A mãe de Alexei Navalny, Lyudmila Navalnaya, já viu o corpo do filho. Foi esta quinta-feira na cidade de Salekhard, na Sibéria, onde o corpo de Navalny está desde que morreu na prisão.Lyudmila Navalnaya acusa as autoridades russas de a terem ameaçado, no sentido de autorizar um funeral secreto para o filho, sem qualquer cerimónia fúnebre. Se não aceitar, garante que as autoridades "farão algo com o corpo" do filho. No vídeo, Navalnaya diz que as autoridades russas a "ameaçaram" a concordar com um funeral "secreto", caso contrário "fariam algo com o corpo" de Navalny. "Eles querem que eu vá ao cemitério, para uma sepultura recente e diga: aqui jaz o meu filho. Não concordo com isso", diz Lyudmila num vídeo partilhado no YouTube.Na terça-feira, Lyudmila tinha exigido a Vladimir Putin que lhe fosse devolvido o corpo do filho de forma a poder ser enterrado "com humanidade".