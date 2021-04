Biden quer retirar tropas dos EUA do Afeganistão até 11 de setembro de 2021

O presidente dos EUA, Joe Biden, decidiu retirar todas as tropas norte-americanas do Afeganistão até 11 de setembro de 2021, 20 anos depois do dia do ataque às Torres Gémeas, em Nova Iorque, que originou a mais longa guerra com a participação norte-americana.







J. Scott Applewhite/Pool via REUTERS

A informação foi confirmada por duas fontes à Reuters, que indicaram que a retirada das tropas se vai basear em garantias de segurança e direitos humanos.

Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA, e Lloyd Austin, secretário da Defesa, deverão informar os aliados da NATO sobre a decisão esta quarta-feira, 14 de abril. Biden também poderá fazer um anúncio.



Caso se confirme, a decisão de Biden não vai respeitar uma data-limite de 1 de maio que tinha sido traçada pela Administração Trump e pelos insurgentes talibã. Em março, os talibã ameaçaram recomeçar as hostilidades contra as tropas estrangeiras no Afeganistão caso a data-limite não fosse respeitada.



Nas últimas semanas, a data de 1 de maio tinha parecido menos provável, devido à falta de preparativos no terreno para assegurar que a retirada fosse cumprida de forma responsável e segura, assinala a Reuters. Membros da administração norte-americana também culparam os talibã por não cumprirem os pressupostos para reduzir a violência e alguns avisaram sobre a ligação entre o grupo e a Al Qaeda, a mesma que motivou a intervenção militar em 2001 no Afeganistão.



Milhares de soldados norte-americanos e de países seus aliados morreram no Afeganistão.