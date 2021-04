Multidões procuraram os pubs no Reino Unido, mas muito poucos abriram

Três meses depois do último pint de cerveja, os pubs britânicos reabriram e não foram poucos os clientes que procuraram um copo. Apesar das temperaturas frias (entre os 9 e os 11ºC), as filas preencheram as ruas londrinas no dia 12 de abril - e alguns sítios abriram logo que soou a meia-noite.



"Sabe bem estar de volta", afirmou à Reuters Matthew McGuinness, um estudante de 21 anos que estava sentado no jardim do pub Wetherspoon's Fox on the Hill. "Planeámos na noite passada vir cá tomar o pequeno-almoço, beber qualquer coisa. Não gostaria de trabalhar ao balcão esta noite. Vai ser ridículo."



O primeiro-ministro Boris Johnson apelou à responsabilidade das pessoas visto que o coronavírus ainda é uma ameaça, no quinto país onde a pandemia matou mais pessoas: mais de 127 mil. Em 2020, Johnson foi criticado por retirar as restrições demasiado rápido, tendo optado agora por uma reabertura mais lenta. Contudo, revitalizar a economia é importante face ao pior desempenho económico em três séculos registado em 2020, no Reino Unido. O PIB caiu 9.8% e esta segunda-feira, só dois em cada cinco pubs reabriram.