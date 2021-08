Ajudaram os EUA e agora desesperam por asilo. Quem são os intérpretes afegãos?

Quando as tropas norte-americanas invadiram o Afeganistão, na sequência dos ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001, milhares de afegãos juntaram-se a eles no combate contra os talibãs. Eram os intérpretes que os ajudaram a navegar em território hostil. Agora que a retirada das tropas foi anunciada para estar finalizada, precisamente a 11 de setembro de 2021, ainda há 20.000 destes homens e as suas famílias que aguardam asilo nos EUA.



Zia Ghafoori é um dos que já conseguiu chegar a bom porto e que agora tenta ajudar compatriotas a fugir à ameaça talibã, antes que as tropas se retirem na totalidade. Chegou aos EUA em 2014, depois de 14 anos de serviço na linha da frente dos combates e com uma medalha púrpura - por ferimentos em combate - na bagagem.



E se hoje, ele, a mulher e os quatro filhos estão bem, nem sempre foi assim. Se é complicada a fuga do Afeganistão, permanecer e sobreviver nos EUA não é mais fácil.