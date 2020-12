A polícia grega abriu uma investigação sobre a possível violação a uma criança de três anos no novo campo de refugiados na ilha de Lesbos. Segundo os meios de comunicação locais, a menina foi encontrada inconsciente e ensanguentada perto de uma casa de banho portátil.Um médico forense vai encarregar-se da investigação, depois de os médicos que examinaram a criança terem concluído que as suas feridas podiam dever-se a uma violação.A menina, filha de uma família de requerentes de asilo do Afeganistão, foi encontrada durante a madrugada desta terça-feira. Após terem-lhe sido realizados exames preliminares foi transportada para o hospital de Mitilene, a principal cidade da ilha.Organizações não-governamentais denunciaram a falta de segurança e de condições dignas do novo campo de refugiados que foi construído de urgência após o incêndio que destruiu o campo de Moria, em setembro.Neste novo campo, mais de 7 mil pessoas - das quais 2.400 crianças - vivem em tendas sem condições que sofrem inundações devido às chuvas constantes. O governo anunciou que este campo provisório, com capacidade para 10 mil pessoas, será substituído no próximo verão por um novo centro.