Colin Powell: quatro estrelas e duas manchas no currículo

Filho de imigrantes jamaicanos, nascido e criado em Nova Iorque, veterano da guerra do Vietname, Colin Powell morreu esta segunda-feira como general de quatro estrelas e figura senatorial da política americana, mas com um currículo longe de ser à prova de bala.



Embora republicano, desde 1987 que Colin Powell aconselhava vários os presidentes americanos na área militar. Começou como conselheiro nacional de segurança de Ronald Reagan entre 1987 e 1989, tendo passado depois a chairman da Joint Chiefs of Staff (espécie de conselho de Estado militar) de Bill Clinton e George W. Bush. Em 2001, Bush escolheu-o para Secretário de Estado – àquele tempo, o mais alto cargo ocupado por um negro nos EUA (seria igualado em 2005 por Condoleezza Rice e depois suplantado em 2008 com a eleição de Barack Obama para presidente dos EUA).



No cargo desde janeiro de 2001, o mandato de Colin Powell ficou marcado pelo 11 de setembro, alguns meses depois, e pelos dois conflitos que se seguiram. O primeiro foi a Guerra do Afeganistão, que começou em outubro como uma caça a Bin Laden (mentor e responsável pelo 11 de setembro) e se tornou no mais longo conflito da história dos EUA - terminou apenas neste agosto, 20 anos depois, com o anúncio de retiradas das tropas americanas. Só em 2011, já sob outra administração, os EUA encontrariam Bin Laden – e no Paquistão.