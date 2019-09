André, o príncipe (muito) imperfeito

ePaper ou encontre-o nas bancas a 05 de setembro de 2019.

"Ele sabe exatamente o que fez." Foi a segunda vez que Virginia Roberts, uma das mulheres que dizem ter sido escravas sexuais do milionário norte- americano Jeffrey Epstein, acusou o príncipe André de estar envolvido no escândalo. Em 2014, a antiga massagista garantiu em tribunal ter sido forçada a ter sexo com o segundo filho da rainha Isabel II e com outros amigos influentes de Jeffrey Epstein quando tinha 17 anos. Não há dúvida de que os dois se conheceram. Como prova, uma foto tirada em casa do milionário em que o também duque de York surge abraçado a Virginia Roberts. Na altura, o príncipe negou as acusações e o tribunal considerou-as "não pertinentes ao processo" contra Epstein.