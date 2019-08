O remake de Mulan em versão "live", ou seja, com atores de carne e osso, é um dos filmes mais aguardados da Disney . Mas se depender dos manifestantes de Hong Kong vai ser um fracasso de bilheteira. Tudo por causa das declarações da protagonista, Liu Yifei, a apoiar as forças de segurança da região administrativa, que têm usado balas de borracha, gás pimenta e gás lacrimogéneo para travar os protestos.Na sua conte na plataforma social chinesa Weibo, onde conta com 65 milhões de seguidores, Yifei escreveu que "apoia a polícia de Hong Kong" que os protestos são uma "vergonha" para o território. Se a mensagem da atriz sino-americana parece ter recebido muito apoio na China, rapidamente os apelos ao boicote se tornaram virais, tanto em Hong Kong, como nos EUA, segundo a CNN.Usando a hastag #BoycottMulan (em poucas horas houve mais de 37,7 mil tweets sobre o tema), vários utilizadores do Twitter acusaram a atriz de defender a brutalidade policial e recordaram que Yifei é cidadã norte-americana, o que a deixa numa posição confortável - a jovem nasceu na China, mas foi viver para Nova Iorque aos 10 anos. "Liu é uma cidadã americana naturalizada. Deve ser bom. Enquanto isso, estase a lixar para o povo que luta pela democracia", acusa um utilizador. Outros confessam estar "muito desapontados" com a atitude da atriz, que os afasta de um filme que "ansiavam" ver.Há mais de dois meses que Hong Kong é palco de protestos maciços. O mais concorrido, segundo a organização, aconteceu a 16 de junho, quando cerca de dois milhões de pessoas (mais de um terço da população) saíram à rua para protestar contra a lei que permitiria a extradição de suspeitos de crimes para jurisdições com as quais não existem acordos prévios, como é o caso da China. A proposta foi, entretanto, suspensa, mas as manifestações generalizaram-se e denunciam agora uma "erosão das liberdades" na antiga colónia britânica.Os protestos têm sido marcados por violentos confrontos entre manifestantes e a polícia, que tem usado balas de borracha, gás pimenta e gás lacrimogéneo. A 1 de julho, alguns manifestantes invadiram mesmo o parlamento de Hong Kong.Mais recentemente, o aeroporto de Hong Kong foi palco de manifestações, com as autoridades a serem obrigadas a cancelar centenas de voos na segunda e na terça-feira naquela que é uma das infraestruturas aeroportuária mais movimentada do mundo.A transferência de Hong Kong e Macau para a República Popular da China, em 1997 e 1999, respetivamente, decorreu sob o princípio "um país, dois sistemas", precisamente o que os opositores às alterações da lei garantem estar agora em causa.Para as duas regiões administrativas especiais da China foi acordado um período de 50 anos com elevado grau de autonomia, a nível executivo, legislativo e judiciário, sendo o Governo central chinês responsável pelas relações externas e defesa.