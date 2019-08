Jeffrey Epstein fez um testamento antes de se enforcar na cela da prisão de Manhattan, nos Estados Unidos. O milionário deixou uma fortuna de quase 600 milhões de dólares (mais de 540 milhões de euros), de acordo com os documentos obtidos pelo jornal norte-americano The New York Post.

O documento foi assinado no dia oito de agosto, dois dias antes do suicídio. A maior parte da fortuna foi para um fundo de investimentos com sede nas Ilhas Virgens, chamado ‘Trust 1953’ (Confiança 1953) e para o seu irmão Mark Epstein.

No testamento está a mansão do magnata em Manhattan, onde alegadamente abusou sexualmente de muitas jovens e menores, avaliada em cerca de 56 milhões de dólares (quase 51 milhões de euros); o seu rancho no estado norte-americano do Novo México de 17 milhões de dólares (mais de 15 milhões de euros); uma propriedade em Paris, na França, avaliada a 8,6 milhões de dólares (cerca de 7,8 milhões de euros); assim como duas ilhas nas Ilhas Virgens: Little St James Island – apelidada por alguns de ‘Ilha da pedofilia’ – e Great St James Island, recentemente comprada e onde o milionário planeava trabalhar, ambas avaliadas a 85 milhões de dólares (quase 77 milhões de euros).

Além das propriedades, Epstein deixou cerca de 307 milhões de dólares (quase 277 milhões de euros) em ações e outros investimentos e 18,5 milhões de dólares (mais de 16 milhões de euros) em aviões, barcos e automóveis, segundo o jornal norte-americano.

Epstein suicidou-se na semana passada, com os lençóis da cela, depois de ser acusado de crimes sexuais por uma série de mulheres e de abuso sexual e de tráfico sexual de menores. Aguardava julgamento na prisão de Manhattan, nos Estados Unidos.