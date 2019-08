Epstein: Diretor dos serviços prisionais dos EUA afastado

Hugh Hurwitz foi afastado esta segunda-feira do cargo de diretor de serviços prisionais dos Estados Unidos. A decisão surge na sequência do suicídio do multimilionário Jeffrey Epstein na cela de uma prisão em Manhattan, onde estava detido a aguardar julgamento por acusações de tráfico sexual e abuso de menores.

A decisão, segundo a Associated Press, foi anunciada pelo procurador-geral dos EUA, William Barr, depois de provas recolhidas pelas autoridades terem mostrado que Epstein foi cronicamente mal vigiado no Centro Correcional Metropolitano em Nova Iorque.

A morte, que está a ser investigada pelo FBI e pelo Departamento da Justiça norte-americana, foi descrita como um suicídio pela autópsia oficial mas as fraturas que Epstein sofreu decorrentes do seu suposto enforcamento são, de acordo com um especialista ao Washington Post, mais compatíveis com vítimas de homicídio por estrangulamento.

Para substituir Hurwitz, Barr nomeou a antiga diretora dos serviços prisionais Kathleen Hawk Sawyer, com este a assumir o cargo de adjunto no departamento responsável pelos programas de reinserção social.



A decisão surge depois de Donald Trump ter exigido uma "investigação completa" e também no seguimento da transferência de instalações do diretor dos guardas prisionais da prisão federal onde Jeffrey Epstein cometeu suicídio e de dois guardas da unidade onde estava o milionário terem sido colocados em baixa administrativa, após ordem de Barr.