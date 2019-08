Panela encontrada em Fulton Street

Dois pacotes suspeitos levaram à evacuação de um dos centros de transportes mais movimentados do trânsito de Nova Iorque, EUA, durante a hora de ponta esta sexta-feira. Contudo, as averiguações levaram à conclusão de que eram seguros, indicou a polícia. Entretanto, surgiu um terceiro engenho na baixa nova-iorquina semelhante aos outros dois.A descoberta do que parecem ser duas panelas de pressão levou as autoridades a retirar os passageiros da Fulton Street, em Manhattan. Foi montado um grande dispositivo policial e foram colocados veículos de emergência no local."Não são engenhos explosivos", garantiu o gabinete anti-terrorismo da polícia de Nova Iorque. "Os agentes continuam a verificar as zonas de estações de metro por precaução."Em 2013, na maratona de Boston, três pessoas morreram e 200 ficaram feridas quando duas bombas feitas com panelas de pressão explodiram.O complexo de Fulton Street fica junto ao World Trade Center e junta uma dezena de linhas de metro.