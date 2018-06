Os EUA estão a separar crianças dos pais que entram ilegalmente no país. Ann Coulter diz que crianças que estão a chorar são ensaiadas por "liberais".

Nos EUA, crianças filhas de imigrantes ilegais que entram no país estão a ser separadas dos pais e levadas para um armazém, ou para um tenda, onde esperam por uma decisão da administração de Donald Trump. A situação tem sido relatada por vários meios de comunicação social. Mas Ann Coulter, comentadora conservadora diz que estas crianças são "actores infantis" que seguem um guião.



A comentar esta política de "tolerância zero" imposta pelo presidente dos EUA, Coulter foi ao programa The Next Revolution with Steve Hilton na Fox News (cadeia televisiva abertamente pró-Trump), onde pediu ainda que o presidente não cedesse às críticas e mantivesse esta política: "Estas crianças actores a choramingar e a chorar em todas as outras cadeias televisivas 24 horas sobre 24... Não caia nisso, senhor presidente", disse, acrescentando ainda que fica muito "nervosa pelo facto de o presidente saber das notícias através da televisão". E mais do que uma situação, Donald Trump disse que apenas acreditava na informação veiculada pela Fox News, já que todos os outros meios eram antros de fake news, com uma agenda contra a sua administração.



Embora muitas personalidades alinhadas com o presidente tenham apoiado a medida - como o procurador-geral Jeff Sessions -, nenhum duvidou da veracidade das fotografias, ou do áudio dos lamentos partilhados pelo site ProPublica. Excepto Coulter.



Coulter referiu um artigo da revista The New Yorker sobre estas crianças: "Um artigo da New Yorker - a The New Yorker não é uma revista conservadora, eles descrevem como estas crianças estão a ser ensaiadas. Liberais dão-lhes guiões para que leiam, segundo a New Yorker. Não acreditem nestas crianças actrizes", pede Coulter.



O The Washington Post questionou Coulter várias vezes sobre a que artigo se referia, mas não obteve uma resposta concreta. O The New York Times escreveu uma peça onde citava autoridades fronteiriças que diziam que as crianças tinham sido ensaiadas para agir de certa maneira que lhes garantisse asilo nos EUA.



Ao site Media, Coulter disse que estava a citar um artigo intitulado The Asylum Seeker (traduzido livremente para: "O que procura asilo"). De 2011. Este artigo de Suketu Mehta contava os esforços que um imigrante africano teve de fazer para entrar nos EUA. Para conseguir entrar, a advogada da mulher aconselhou-a a mentir e dizer que tinha sido violada e espancada no seu próprio país, de forma a obter simpatia das autoridades fronteiriças. Mas nada no artigo mostra que haja crianças que chorem "a pedido" para entrarem no país.



O próprio autor decidiu responder a Coulter, através do Twitter, escrevendo: "Se tivesses três células funcionais no cérebro não irias citar o meu artigo na New Yorker sobre asilo para justificares as tuas posições racistas. Não tem a ver com crianças actoras, tem a ver com narrativas pedidas a adultos por um sistema de asilo defeituoso".





If you had 3 functioning brain cells, @AnnCoulter, you wouldn't be mentioning my New Yorker article about asylum to support your racist positions. It's not about child actors, it's about narratives demanded of adults by a broken asylum system @oliverdarcy — suketu mehta (@suketumehta) June 18, 2018

Suketu Mehta, autor de um livro intitulado This Land is their Land (Esta terra é a terra deles, em tradução livre) convidou Ann Coulter a assistir a umas aulas sobre imigração, já que, aparentemente "esta não sabe ler". O livro/reportagem This Land is their Land (título referente à canção This Land Is Your Land, de Woody Guthrie) fala sobre como os migrantes devem ser bem vindos nos EUA.Desde que Trump pediu a "tolerância zero", em Abril, mais de 2.300 crianças foram separadas dos seus pais. Cerca de cem tinham menos de quatro anos.