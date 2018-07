António Guterres, na condição de secretário-geral das Nações Unidas, avisou que a organização internacional está a braços com uma falta de fundos sem precedentes. Esta escassez vai levar a cortes dentro da instituição, a não ser que os países membros se cheguem à frente.

Esta revelação foi feita por Guterres através de cartas aos estados-membro e ao pessoal das Nações Unidas, citada pelo jornal britânico The Guardian.

Segundo explicita Guterres, o orçamento das Nações Unidas está no seu limite de uma forma que nunca tinha estado nesta altura do ano. No final de Junho, as finanças das Nações Unidas estavam com um défice de 139 milhões de dólares (cerca de 120 milhões de euros), uma situação "que é a mais difícil da organização em termos de cash flow tão cedo no ano".

"Devido principalmente ao atraso do pagamento das contribuições dos estados-membros para o orçamento geral, esta falta de dinheiro em caixa é inédito", escreveu Guterres, avisando que uma crise no financiamento representa um risco nas operações da organização e também na sua reputação.

"Uma organização como a nossa não devia encarar tantos encontros com a bancarrota como acontece. Mas sem dúvida que a maior perda é sentida por aqueles que nós não podemos, pela falta de fundos, ajudar quando do nossa auxílio necessitam", continua Guterres.

Segundo as Nações Unidas, 112 dos 193 estados-membro pagaram a sua parte do financiamento devido à organização. Os EUA, que pagam a maior fatia do orçamento (22%) costumam pagar mais no fim do ano. Argentina, Síria, Venezuela e Bielorrússia também ainda não pagaram.

Em Dezembro, a comissão de orçamento da ONU concordou num orçamento anual para 2018/2019 de 5,4 mil milhões de dólares (4,6 mil milhões de euros) o que, segundo a embaixadora norte-americana Nikki Haley, representa um corte na ordem dos 240 milhões de euros.

"A ineficiência e gastos extraordinários da ONU são bem conhecidos. Já não vamos permitir que a generosidade dos americanos seja aproveitada", assegurou Haley quando foi aprovado o orçamento para 2018/2019.



Caso os países não paguem aquilo com que se comprometeram, poderão perder a sua hipótese de votar no conselho das Nações Unidas. Há alguns países, como São Tomé e Príncipe, que não pagaram a sua quota parte, mas que justificaram a incapacidade de o fazer, mantendo o seu voto. A Líbia, por sua vez, não pagou o que era devido, tendo perdido o seu voto.