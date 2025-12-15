Acordo de paz. Rússia está aberta à adesão da Ucrânia à UE

As autoridades norte-americanas referiram que o governo está a planear apresentar um acordo de garantias de segurança ao Senado.

A Rússia parece estar aberta à adesão da Ucrânia à União Europeia como parte do possível acordo de paz para pôr um ponto final à invasão russa ao país vizinho. Segundo autoridades norte-americanas, citadas pela Associated Press, já existe consenso em cerca de 90% do plano elaborado pelos Estados Unidos.



Zelenskyy aborda potencial acordo de paz com a Rússia sobre a adesão da Ucrânia à UE AP Photo/Maryam Majd

As negociações entre os enviados especiais do presidente Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, e a equipa de Zelensky têm conseguido reduzir as divergências relativas às garantias de segurança que Kiev exige e sobre as exigências russas para que a Ucrânia ceda territórios na zona leste do Donbass.

Esta noite os norte-americanos devem jantar com líderes ucranianos, britânicos, alemães e franceses para novas discussões e, segundo as informações avançadas pela Associated Press, Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, está a planear participar no jantar por chamada telefónica. Já no fim de semana é esperado que os negociadores se reúnam em Miami, ou noutra parte dos Estados Unidos, para darem continuidade às conversações.

As autoridades norte-americanas também disseram que o governo está a planear apresentar um acordo de garantias de segurança ao Senado, para que seja aprovado, apesar de não terem especificado se o acordo vai ser ratificado com um tratado, o que exigiria dois terços da câmara. As fontes citadas alertaram ainda que a oferta não estará em vigor “para sempre”.

O principal negociador da Ucrânia, Rustem Umerov, partilhou nas redes sociais que as negociações desta segunda-feira em Berlim conseguiram um “progresso real”.

Apesar desta informação estar agora a ser avançada como uma cedência por parte de Moscovo a Rússia já tinha declarado anteriormente que não se opõe à entrada da Ucrânia na UE.

Apesar das negociações para a paz estarem a decorrer existem ainda grandes entraves e os ataques ao solo ucraniano continuam. Zelensky já assumiu a disponibilidade para retirar a candidatura à NATO se os parceiros ocidentais lhe concederem garantias de segurança semelhantes às concedidas aos países membros da organização, ainda assim considera que a total adesão seria a melhor forma de garantir segurança e evitar agressões futuras.

Além disso a Ucrânia continua a rejeitar a pressão dos norte-americanos para ceder territórios à Rússia enquanto o presidente russo, Vlamidir Putin, quer que os ucranianos retirem as suas forças da parte da região do Donetsk que se encontra neste momento sob controlo russo.