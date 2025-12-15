Sábado – Pense por si

Mundo

Acordo de paz. Rússia está aberta à adesão da Ucrânia à UE

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 18:15
As autoridades norte-americanas referiram que o governo está a planear apresentar um acordo de garantias de segurança ao Senado.

A Rússia parece estar aberta à adesão da Ucrânia à União Europeia como parte do possível acordo de paz para pôr um ponto final à invasão russa ao país vizinho. Segundo autoridades norte-americanas, citadas pela Associated Press, já existe consenso em cerca de 90% do plano elaborado pelos Estados Unidos.  

Zelenskyy aborda potencial acordo de paz com a Rússia sobre a adesão da Ucrânia à UE
Zelenskyy aborda potencial acordo de paz com a Rússia sobre a adesão da Ucrânia à UE AP Photo/Maryam Majd

As negociações entre os enviados especiais do presidente Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, e a equipa de Zelensky têm conseguido reduzir as divergências relativas às garantias de segurança que Kiev exige e sobre as exigências russas para que a Ucrânia ceda territórios na zona leste do Donbass.  

Esta noite os norte-americanos devem jantar com líderes ucranianos, britânicos, alemães e franceses para novas discussões e, segundo as informações avançadas pela Associated Press, Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, está a planear participar no jantar por chamada telefónica. Já no fim de semana é esperado que os negociadores se reúnam em Miami, ou noutra parte dos Estados Unidos, para darem continuidade às conversações. 

As autoridades norte-americanas também disseram que o governo está a planear apresentar um acordo de garantias de segurança ao Senado, para que seja aprovado, apesar de não terem especificado se o acordo vai ser ratificado com um tratado, o que exigiria dois terços da câmara. As fontes citadas alertaram ainda que a oferta não estará em vigor “para sempre”. 

O principal negociador da Ucrânia, Rustem Umerov, partilhou nas redes sociais que as negociações desta segunda-feira em Berlim conseguiram um “progresso real”.  

Apesar desta informação estar agora a ser avançada como uma cedência por parte de Moscovo a Rússia já tinha declarado anteriormente que não se opõe à entrada da Ucrânia na UE.  

Apesar das negociações para a paz estarem a decorrer existem ainda grandes entraves e os ataques ao solo ucraniano continuam. Zelensky já assumiu a disponibilidade para retirar a candidatura à NATO se os parceiros ocidentais lhe concederem garantias de segurança semelhantes às concedidas aos países membros da organização, ainda assim considera que a total adesão seria a melhor forma de garantir segurança e evitar agressões futuras.  

Além disso a Ucrânia continua a rejeitar a pressão dos norte-americanos para ceder territórios à Rússia enquanto o presidente russo, Vlamidir Putin, quer que os ucranianos retirem as suas forças da parte da região do Donetsk que se encontra neste momento sob controlo russo.  

Tópicos Guerra Defesa Força de paz Conflito guerra e paz Ucrânia Rússia União Europeia Estados Unidos Donald Trump Associated Press Steve Witkoff Rustem Umerov Jared Kushner
