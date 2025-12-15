Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
15 de dezembro de 2025 às 14:41

“Temos de ver quais são as garantias de segurança para a Ucrânia que são tangíveis”, diz Kaja Kallas

A alta representante da União Europeia reforçou que o Donbass não é o “objetivo final de Putin” e que, caso as forças russas conquistem a região, “a fortaleza está destruída e, depois, avançam definitivamente para a conquista de toda a Ucrânia”.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana