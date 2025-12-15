Sábado – Pense por si

Mundo

Europeus propõem liderar "força multinacional" e apoiar exército ucraniano

Lusa 20:03
As mais lidas

Esta força seria "composta por contribuições de nações voluntárias e apoiada pelos Estados Unidos".

Líderes de países europeus e da União Europeia propuseram esta segunda-feira liderar uma "força multinacional" na Ucrânia e fornecer apoio "sustentável" ao exército ucraniano, limitado a 800.000 soldados, segundo um comunicado emitido pelo Governo alemão.

Líderes europeus unem-se para apoiar o exército ucraniano com uma força multinacional
Líderes europeus unem-se para apoiar o exército ucraniano com uma força multinacional Kay Nietfeld/picture-alliance/dpa/AP Images

Esta força seria "composta por contribuições de nações voluntárias e apoiada pelos Estados Unidos", que liderariam, por seu lado, um "mecanismo para monitorizar e verificar o cessar-fogo", anunciaram os líderes europeus.

Também apelam à Rússia para aceitar "um cessar-fogo".

Uma dezena de líderes europeus, incluindo da UE e da NATO, estão hoje reunidos em Berlim para discutir os planos de paz para a Ucrânia com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e com enviados dos Estados Unidos.

No domingo, o chefe de Estado ucraniano reuniu-se com os enviados da Casa Branca Steve Witkoff e Jared Kushner (genro do Presidente Donald Trump).

Nas últimas horas, juntaram-se aos trabalhos liderados pelo chanceler alemão, Friedrich Merz, os seus homólogo britânico, Keir Starmer; da Polónia, Donald Tusk; da Suécia, Ulf Kristersson; dos Países Baixos, Dick Schoof; da Noruega, Jonas Gahr Støre; bem como as chefes de Governo de Itália, Giorgia Meloni, e da Dinamarca, Mette Frederiksen, para além do Presidente francês, Emmanuel Macron.

Participam ainda na cimeira a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, deverá igualmente participar por videoconferência.

Artigos Relacionados
Tópicos Forças armadas União Europeia Donald Tusk Estados Unidos Ucrânia Conselho Europeu Comissão Europeia Dick Schoof Keir Starmer Donald Trump Jonas Gahr Støre Países Baixos Rússia
Investigação
Opinião Ver mais
Eurico Reis
Eurico Reis
Ventos de Oeste

Chuvas intensas vão cair (Parte III)

Depois do canalha Musk ter tido o descaramento de declarar que a empatia é uma das fraquezas fundamentais da civilização europeia, eis que a Administração Trump se atreve a proclamar que as actividades da UE minam a liberdade política e a soberania dos povos.

Menu shortcuts

Europeus propõem liderar "força multinacional" e apoiar exército ucraniano