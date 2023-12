Empresa de lavagem de carros processada pela produtora da 'Guerra das Estrelas'

A Lucasfilm, empresa de produção da Walt Disney DIS.N, processou uma empresa de lavagem de carros temática perto da cidade de Santiago, no Chile, por alegadamente ter plagiado a saga da Guerra das Estrelas (Star Wars em inglês).







A StarWash é uma empresa de lavagem de automóveis temática, localizada nos arredores da capital do Chile 2023 Thomson Reuters

Na origem do processo, estão vídeos partilhados nas redes sociais pela Star Wash, onde funcionários da empresa aparecem vestidos de personagens da saga cinematográfica, como Chewbacca, Stormtrooper, Boba Fett e Darth Vader, enquanto lavam os carros.De acordo com a Reuters, os advogados que representam a Star Wash, afirmaram que dono da empresa, Matias Jara, terá sido notificado com a ordem judicial durante o processo de registo da marca com a autoridade chilena de patentes INAPI.A Lucasfilme terá argumentado que a marca de lavagem de carros podia vir a ser associada à empresa cinematográfica através do nome, no entanto, não mencionaram nada em relação à roupa dos funcionários.Jara terá, por sua vez, contestado o processo judicial, afirmando que o nome é diferente da saga de filmes e que os direitos de autor da produtora norte-americana não se estendem a empresas de lavagem de carros. "É claro que este processo judicial nos afeta. Somos uma pequena empresa e estamos a gastar [dinheiro] em coisas para as quais não tínhamos orçamento", afirmou o dono da Star Wash, em entrevista."Não fazemos filmes, nem vendemos os seus produtos, nem nada disso", continua Jara, citado pela Reuters. No entanto, acrescenta que a sua empresa oferece uma lavagem de automóveis "estelar".