Menino de seis anos colocado no voo errado pela Spirit Airlines

Casper, um menino de seis anos, que viajava a partir da cidade de Filadélfia, nos EUA, foi colocado no voo errado pela companhia de aviação Spirit Airlines, no dia 21 de dezembro. A avó esperava pelo jovem na cidade de Fort Myers, no estado da Flórida, mas em vez disso, o rapaz aterrou na cidade de Orlando.







REUTERS/Regis Duvignau

De acordo com o jornal The Guardian, Maria Ramos, a avó de Casper, terá sido contactada pelo neto, que a informou da sua localização. Posteriormente, fez uma viagem de 257 quilómetros para se encontrar com a criança, que nunca tinha viajado de avião.A Spirit Arilines ofereceu-se para pagar o custo da deslocação, mas, em declarações ao canal WINK-TV, Maria Ramos afirma estar à espera de uma explicação para o sucedido."Quero que me digam como é que o meu neto foi parar a Orlando. Como é que isso aconteceu? Tiraram-no do avião? A assistente de bordo - depois de a mãe ter entregado a documentação - deixou-o ir sozinho? Ele apanhou o avião errado sozinho?", são as muitas questões de Maria Ramos.A Spirit Airlines referiu, em comunicado, que "leva a sério a segurança e a responsabilidade de transportar todos os nossos passageiros e está a conduzir uma investigação interna". E acrescenta: "Pedimos desculpa à família por esta experiência".