Linhas de roupa esgotadas, dezenas de parcerias com marcas de moda, de carros e de tecnologia, redes sociais invadidas pelo rosa e até bolas de Berlim virais. O marketing do filme criou uma tendência global e as empresas surfam a onda.

Quando os vendedores da VitBolinhas começaram a apregoar as bolas de Berlim com recheio cor-de-rosa nas praias de Setúbal, a receção foi quase espontânea. “No dia em que lançámos essa bola, na praia da Arrábida as pessoas começaram a chamar-lhe bola da Barbie e os nossos colegas vendedores também”, conta Vítor Neves, fundador e diretor do negócio.