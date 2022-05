Obi-Wan Kenobi, o mentor está de volta

No arranque do serviço da Disney+ em 2019, ficou mais ou menos provado que há muitos arcos narrativos nos universo de Star Wars que podem ser explorados no contexto série. The Mandalorian começou com o pé direito, o mesmo não se pode dizer de O Livro de Bobba Fett, a segunda série Star Wars que aterrou no Disney+ no fim do ano passado, mas Obi-Wan Kenobi, uma nova produção de seis episódios, já disponível, pode ser o regresso à boa forma.