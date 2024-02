Índia: Pombo libertado após oito meses detido por suspeitas de espionagem

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A ave foi capturada em maio do ano passado, com duas argolas atadas nas patas e com uma mensagem escrita na asa, que parecia estar em mandarim.

As autoridades indianas libertaram um suposto pombo espião chinês, tendo-o solto na natureza após oito meses detido, reportou o Press Trust of India. O pombo foi capturado em maio do ano passado perto de um porto em Bombaim, na Índia, com duas argolas atadas nas patas e uma mensagem escrita na asa, que parecia ser em caracteres chineses.



Bombay Society for the Prevention of Cruelty to Animals

A polícia indiana deteve então o animal por suspeitas de espionagem, tendo sido mais tarde enviado para o hospital veterinário Bai Sakarbai Dinshaw Petit, em Bombaim.

Uns meses mais tarde, após uma investigação do hospital para animais, foi descoberto que o pombo era na verdade uma ave de corrida de águas abertas em Taiwan, que teria fugido e chegado à Índia.

A ave foi então transferida para a Sociedade de Bombaim para a Prevenção de Crueldade contra os Animais, que a libertou na terça-feira, dia 30, após ter sido avaliada por veterinários.

Esta não é a primeira vez que as autoridades da Índia detêm uma ave suspeita de espionagem.

Em 2020, a polícia de Caxemira, território controlado pela Índia, libertou um pombo que pertencia a um pescador paquistanês, após uma investigação onde foi concluído que a ave, que teria voado através da fronteira fortemente militarizada, não era um espião.

Já em 2016, outro pombo foi intercetado perto da fronteira do Paquistão, após ter sido encontrado com um bilhete que ameaçava o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.