Centenário da Disney. Afinal, o Mickey não foi o primeiro

Antes do icónico rato, houve um coelho. E também não foi Walt Disney que o desenhou. Conheça algumas histórias de bastidores da maior empresa de animação do mundo – e do seu fundador.

Se a história tivesse corrido de outra maneira, talvez hoje não existisse a Disney. Estaríamos antes a falar dos estúdios Laugh-O-Gram. Foi este, na verdade, o primeiro projeto de animação de Walt Disney – que surgiu por volta de 1920. Sediado no 2º andar de um edifício em Kansas City, no Missouri, o inventor do rato Mickey começou por criar uma série de desenhos animados baseados em contos de fadas. As suas produções, que ficaram conhecidas como Laugh-O-Grams, foram a primeira tentativa de incursão na indústria cinematográfica – que acabou por ser um fracasso. Cerca de um ano depois de abrir, a empresa entrou em falência.