Zara retira anúncios polémicos por semelhança com Gaza

A campanha gerou pedidos de boicote à marca e protestos à porta de lojas por alguns ativistas pró-Palestina. Em Tunis, na Tunísia, uma multidão juntou-se à porta de uma loja para protestar e lançou tinta vermelha a uma janela.O regulador da publicidade britânico (Advertising Standards Authority) recebeu 110 reclaramações sobre a campanha.Nas redes sociais, foram deixados vários comentários que denunciavam as imagens como semelhantes a corpos em mantos brancos em Gaza, e a hashtag #BoycottZara (boicote à Zara) tornou-se mesmo uma tendência no Twitter.Esta terça-feira, 12, a Zara apresentou um pedido oficial de desculpas através da sua conta de Instagram, e justificou que a campanha foi concebida e fotografada ainda antes do início da guerra Israel-Hamas."Depois de termos ouvido comentários a respeito da última campanha da Zara 'The Jacket' gostaríamos de partilhar com os nossos clientes o seguinte: a campanha, que foi concebida em julho e fotografada em setembro, apresenta uma série de imagens de esculturas inacabadas, num estúdio de um escultor, e foram criadas com o único propósito de exibir roupas artesanais num contexto artístico. Infelizmente alguns clientes ficaram ofendidos com estas imagens, que foram agora removidas, sendo que vimos nelas algo distante do que se pretendia quando foram criadas. A Zara lamenta este mal-entendido e reafirmamos o nosso mais profundo respeito por todos", lê-se no post.Para esta quarta-feira, 13, está prevista a apresentação dos últimos resultados trimestrais da Inditex, a empresa que detém marcas como a Zara, a Massimo Dutti, a Stradivarius ou a Pull and Bear. A coleção Atelier conta com seis casacos, e um deles custa quase 800 dólares (€741). Estão à venda no site da Zara.