O cartaz do Ikea que anunciava uma estante "boa para guardar livros ou 75.800 euros" gerou uma onda viral. A resposta da Staples foi o post mais visto de sempre na conta de Instagram da empresa. Já a Moviflor registou uma subida de 220% nos seus visitantes.

A campanha saiu da rua... para as redes sociais

Qual é o melhor sítio para guardar umas centenas ou milhares de notas de euros? Se seguir as sugestões que apareceram nas redes sociais nos últimos dias, só há uma resposta certa: depende. Porque se a primeira ideia veio do Ikea – com uma campanha publicitária de rua que mostrava uma estante Kallax em promoção "boa para guardar livros ou 78.500 euros" – várias outras marcas aproveitaram a deixa para fazer propostas diferentes, para todos os gostos e que em poucas horas se tornaram virais.