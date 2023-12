Meo, Nos e Vodafone voltam a subir preços em 2024. Aumento será em linha com a inflação

Priyanka Parashar/Mint via Getty Images

A fatura das telecomunicações vai ficar mais cara no próximo ano. A Meo, Nos e Vodafone divulgaram esta segunda-feira que planeiam subir os preços dos serviços em linha com a inflação de 2023. Isto significa que os clientes poderão ver um aumento dos preços até 4,6%, caso as previsões do Governo se confirmem.

"De acordo com os termos e condições previstos no contrato, a Vodafone Portugal vai atualizar o preço dos serviços de telecomunicações prestados aos seus clientes, a partir de 1 de fevereiro de 2024. A atualização será calculada com referência à taxa de inflação, baseada no índice de preços no consumidor (IPC) referente ao ano 2023 e publicado em cada ano pelo Instituto Nacional de Estatística", refere a operadora liderada por Luís Lopes, na sua página oficial.





