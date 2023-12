Zara lança em Portugal a sua plataforma de roupa em 2ª mão

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A Zara acaba de apresentar a plataforma Pre-Owned, uma iniciativa voltada para auxiliar os clientes a prolongar a vida útil das suas peças de roupa. Este lançamento está em linha com os objetivos de sustentabilidade do grupo Inditex, a que a marca pertence.







Zara

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A Pre-Owned estará disponível em Portugal a partir do dia 12 de dezembro, nas homepages do site e da app, juntamente com as categorias de Mulher, Homem, Criança e Beauty.Saiba mais na Máxima