Pedro Soares dos Santos: "Não posso negar que inflação ajudou vendas"

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

"Não posso negar que a inflação ajudou" as vendas a superarem o "marco" dos 25 mil milhões de euros, mas não é deste crescimento que a Jerónimo Martins gosta", afirmou, esta quinta-feira, o presidente do conselho de administração da Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos.







Pedro Soares dos Santos

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Estas vendas assentes em inflações, como estamos a ver, só destroem as sociedades e não permitem crescimentos saudáveis para as empresas", apontou, durante a conferência de imprensa de apresentação dos resultados financeiros de 2022. Pedro Soares dos Santos compara mesmo a inflação a um imposto que castiga com especial incidência os mais pobres. "É um imposto perigosíssimo", frisou.A Jerónimo Martins fechou o ano passado com vendas de 25,4 milhões de euros, valor que traduz um aumento de 21,5%.(Notícia em atualização)