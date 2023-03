Portugueses gastam dois terços do salário mínimo nas despesas mensais

Para pagar as suas despesas mensais os portugueses gastam 67% do salário mínimo. Os dados são avançados pela última pesquisa da HelloSafe, plataforma de análise de produtos financeiros, tendo por base os salários mínimos dos países europeus publicados pelo Eurostat e as despesas mensais apresentadas pelo Numbeo, base de dados sobre o custo de vida.





Descubra as

Foram considerados todos os países europeus que têm salários mínimos definidos por lei e no caso de Portugal o valor considerado foi o valor de 886,10 euros por mês, uma vez que os portugueses recebem 14 salários. No entanto, o estudo reforça que "o problema é que este valor não é o montante mensal recebido. Aqueles que se podem organizar e dividir este lucro ao longo do ano, podem garantir este rendimento mensal, caso contrário, o montante recebido é de 760 euros". E aí a percentagem do salário gasto nas despesas mensais sobe para os 77,7%.Entre as despesas mensais que consome uma maior porção do orçamento dos portugueses encontra-se a habitação, que ocupa 30,6%. A que se somam 6,8% direcionados para as despesas relacionadas com a habitação como a luz ou a água. Os portugueses gastam ainda 26,8% em supermercados, 14,5% do seu ordenado em transportes, 13% na restauração, 5,3% na prática de desportos e 3% em roupa.Lisboa, Cascais, Porto e Leiria são as cidades nacionais onde o salário mínimo vale menos, ou seja, onde as despesas mensais se encontram acima da média nacional, atingido valores como 674,60 euros (em Lisboa).Em seis países europeus, o salário mínimo não é suficiente para cobrir as despesas mensais. Estes países são a Albânia, Bulgária, Letónia, Sérvia, Estónia e Montenegro. Sendo a Albânia o país onde esta discrepância é maior e onde os gastos mensais representam 159% (471,90 euros) do salário mínimo, que está situado nos 297,65 euros.Os países europeus que não têm um salário mínimo definido ficaram de fora da análise pelo que não é possível fazer a comparação com países como a Itália, Suíça, Áustria, Noruega ou Finlândia mas ainda assim foi possível fazer a comparação com Luxemburgo, Alemanha e Bélgica, os países com os salários mínimos mais elevados da Europa. São estes os países onde as despesas mensais têm menor peso nos salários, existindo mais salário disponível no final do mês. No Luxemburgo, as despesas fixas representam 40% do salário mínimo, que se localiza nos 2.387,40 euros por mês.Tendo em conta os países europeus que têm salário mínimo, Portugal tem o 9º salário mais alto da Europa. Ainda assim, "está atrás de todos os grandes países", como Irlanda, França ou Espanha, refere o relatório da HelloSafe.