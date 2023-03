Segurança Social atrasou-se no pagamento da primeira pensão e depois não pagou a meia pensão suplementar em outubro alegando que pensionistas não tinham começado a receber. Sete pessoas enviaram queixas à Provedoria, que contactou o Instituto de Segurança Social, mas não obteve resposta.

Provedora de Justiça tenta resposta da Segurança Social sobre atrasos no pagamento da meia pensão

Imagine que se reformou em junho do ano passado e que a Segurança Social se atrasou cinco meses a pagar a primeira pensão. Imagine, depois, que em outubro o Instituto de Segurança Social, o braço financeiro do sistema, lhe dizia que como não estava a receber pensão – apesar de já ser pensionista – não lhe poderia pagar a meia pensão que o Governo decidiu atribuir a título de compensação por causa da inflação. Esta é uma história fictícia, mas a Provedoria de Justiça recebeu sete queixas de pensionistas com histórias deste tipo.