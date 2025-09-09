Sábado – Pense por si

Império Murdoch. Herdeiros chegam a acordo para a sucessão

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 12:22
Lachlan Murdoch vai liderar a Fox e a News Corp enquanto os seus três irmãos mais velhos vão gerir um novo fundo familiar.

A batalha pela sucessão do império de meios de comunicação conservadores de Rupert Murdoch chegou ao fim e ficou definido que, tal como era o seu desejo, será o seu filho Lachlan a liderar a Fox e a  News Corp depois da morte do empresário de 94 anos.

O acordo, anunciado pela família na segunda-feira, vai garantir a permanência da inclinação conservadora da Fox News, The Wall Street Journal e The New York Post. Segundo o acordo, Lachlan, de 54 anos, vai controlar um novo fundo enquanto os seus irmãos Prudence MacLeod, Elisabeth Murdoch e James Murdoch deixarão de ser beneficiários de qualquer fundo que inclua ações da Fox e do News Group.

Este foi o resultado de anos de tensão sobre o futuro dos jornais e redes de televisão da família. Os problemas internos da família Murdoch serviram até de inspiração para a série Succession, da HBO.

Tanto as irmãs mais velhas de Lachlan, Prudence MacLeod (67) e Elisabeth Murdoc (57), como o seu irmão James Murdoch (52) são conhecidos por terem posições políticas mais moderadas e deverão vender as suas participações – avaliadas pelo New York Times em 3,3 mil milhões de dólares - na Fox e na News Corp nos próximos meses. Estes três herdeiros também serão nomeados como beneficiários de um novo fundo, em vigor até 2050, que receberá o dinheiro da venda de cerca de 14,2 milhões em ações da News Corp e 16,9 milhões em ações da Fox.

Com a venda das ações, os três herdeiros vão aumentar a sua herança disponível, mas vão ficar impedidos de ter qualquer influência sobre a orientação política e editorial dos meios de comunicação da família.

Nos últimos anos, James Murdoch distanciou-se dos negócios da família, alegando divergências sobre o conteúdo editorial enquanto o seu irmão Lachlan é o presidente da News Corp, , e é conhecido por ser o mais politicamente conservador entre os filhos mais velhos de Rupert. O magnata tem mais duas filhas Grace e Chole Murdoch, com Wendi Deng, com 24 e 22 anos, que apesar de não terem sido implicadas na batalha jurídica também serão beneficiárias do novo fundo família e manterão o seu papel dentro das empresas do clã.

O processo decorreu num tribunal no Nevada depois de Rupert ter alterado os termos do fundo da família para garantir que o império seria gerido apenas por Lachlan e por mais nenhum dos quatro filhos mais velhos. A alteração foi rejeitada em dezembro do ano passado uma vez que o tribunal considerou que Rupert e Lachlan agiram de “má-fé”. Já o acordo anunciado na segunda-feira foi considerado, em comunicado, pelas empresas da família como “uma resolução mútua dos procedimentos legais”.

Tópicos Política Série Ações Televisão Rupert Murdoch News Corporation New York Post The Wall Street Journal New York Magazine
