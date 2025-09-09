Império Murdoch. Herdeiros chegam a acordo para a sucessão

Lachlan Murdoch vai liderar a Fox e a News Corp enquanto os seus três irmãos mais velhos vão gerir um novo fundo familiar.
A batalha pela sucessão do
império de meios de comunicação conservadores de Rupert Murdoch chegou ao fim e
ficou definido que, tal como era o seu desejo, será o seu filho Lachlan a
liderar a Fox e a News Corp depois da morte do empresário de 94 anos.
Lachlan Murdoch lidera Fox e News Corp; irmãos gerem fundo familiarPhoto by Jordan Strauss/Invision/AP, File
O acordo, anunciado pela família
na segunda-feira, vai garantir a permanência da inclinação conservadora da Fox
News, The Wall Street Journal e The New York Post. Segundo o acordo, Lachlan, de
54 anos, vai controlar um novo fundo enquanto os seus irmãos Prudence MacLeod,
Elisabeth Murdoch e James Murdoch deixarão de ser beneficiários de qualquer
fundo que inclua ações da Fox e do News Group.
Este foi o resultado de anos de
tensão entre o empresário e três dos seus seis filhos sobre o futuro dos
jornais e redes de televisão da família. Os problemas internos da família Murdoch
serviram até de inspiração para a série Succession, da HBO.
Tanto as irmãs mais velhas de
Lachlan, Prudence MacLeod (67) e Elisabeth Murdoc (57), como o seu irmão James Murdoch
(52) são conhecidos por terem posições políticas mais moderadas e deverão
vender as suas participações – avaliadas pelo New York Times em 3,3 mil milhões
de dólares - na Fox e na News Corp nos próximos meses. Estes três herdeiros
também serão nomeados como beneficiários de um novo fundo, em vigor até 2050,
que receberá o dinheiro da venda de cerca de 14,2 milhões em ações da News Corp
e 16,9 milhões em ações da Fox.
Com a venda das ações, os três
herdeiros vão aumentar a sua herança disponível, mas vão ficar impedidos de ter
qualquer influência sobre a orientação política e editorial dos meios de comunicação
da família.
Nos últimos anos, James Murdoch distanciou-se
dos negócios da família, alegando divergências sobre o conteúdo editorial
enquanto o seu irmão Lachlan é o presidente da News Corp, desde 2023, e é
conhecido por ser o mais politicamente conservador entre os filhos mais velhos
de Rupert. O magnata tem mais duas filhas Grace e Chole Murdoch, com Wendi Deng,
com 24 e 22 anos, que apesar de não terem sido implicadas na batalha jurídica
também serão beneficiárias do novo fundo família e manterão o seu papel dentro
das empresas do clã.
O processo decorreu à porta fechada num tribunal no Nevada depois de Rupert ter alterado os termos do fundo
da família para garantir que o império seria gerido apenas por Lachlan e por
mais nenhum dos quatro filhos mais velhos. A alteração foi rejeitada em
dezembro do ano passado uma vez que o tribunal considerou que Rupert e Lachlan
agiram de “má-fé”. Já o acordo anunciado na segunda-feira foi considerado, em
comunicado, pelas empresas da família como “uma resolução mútua dos
procedimentos legais”.
