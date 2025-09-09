Império Murdoch. Herdeiros chegam a acordo para a sucessão

Lachlan Murdoch vai liderar a Fox e a News Corp enquanto os seus três irmãos mais velhos vão gerir um novo fundo familiar.

A batalha pela sucessão do império de meios de comunicação conservadores de Rupert Murdoch chegou ao fim e ficou definido que, tal como era o seu desejo, será o seu filho Lachlan a liderar a Fox e a News Corp depois da morte do empresário de 94 anos.



Lachlan Murdoch lidera Fox e News Corp; irmãos gerem fundo familiar Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File

O acordo, anunciado pela família na segunda-feira, vai garantir a permanência da inclinação conservadora da Fox News, The Wall Street Journal e The New York Post. Segundo o acordo, Lachlan, de 54 anos, vai controlar um novo fundo enquanto os seus irmãos Prudence MacLeod, Elisabeth Murdoch e James Murdoch deixarão de ser beneficiários de qualquer fundo que inclua ações da Fox e do News Group.

Este foi o resultado de anos de tensão entre o empresário e três dos seus seis filhos sobre o futuro dos jornais e redes de televisão da família. Os problemas internos da família Murdoch serviram até de inspiração para a série Succession, da HBO.

Tanto as irmãs mais velhas de Lachlan, Prudence MacLeod (67) e Elisabeth Murdoc (57), como o seu irmão James Murdoch (52) são conhecidos por terem posições políticas mais moderadas e deverão vender as suas participações – avaliadas pelo New York Times em 3,3 mil milhões de dólares - na Fox e na News Corp nos próximos meses. Estes três herdeiros também serão nomeados como beneficiários de um novo fundo, em vigor até 2050, que receberá o dinheiro da venda de cerca de 14,2 milhões em ações da News Corp e 16,9 milhões em ações da Fox.

Com a venda das ações, os três herdeiros vão aumentar a sua herança disponível, mas vão ficar impedidos de ter qualquer influência sobre a orientação política e editorial dos meios de comunicação da família.

Nos últimos anos, James Murdoch distanciou-se dos negócios da família, alegando divergências sobre o conteúdo editorial enquanto o seu irmão Lachlan é o presidente da News Corp, desde 2023, e é conhecido por ser o mais politicamente conservador entre os filhos mais velhos de Rupert. O magnata tem mais duas filhas Grace e Chole Murdoch, com Wendi Deng, com 24 e 22 anos, que apesar de não terem sido implicadas na batalha jurídica também serão beneficiárias do novo fundo família e manterão o seu papel dentro das empresas do clã.

O processo decorreu à porta fechada num tribunal no Nevada depois de Rupert ter alterado os termos do fundo da família para garantir que o império seria gerido apenas por Lachlan e por mais nenhum dos quatro filhos mais velhos. A alteração foi rejeitada em dezembro do ano passado uma vez que o tribunal considerou que Rupert e Lachlan agiram de “má-fé”. Já o acordo anunciado na segunda-feira foi considerado, em comunicado, pelas empresas da família como “uma resolução mútua dos procedimentos legais”.