Os novos recordes do ouro

Ana Taborda
Ana Taborda 09 de setembro de 2025 às 23:00

Rússia e China substituíram a Europa na corrida ao metal dourado. Em Londres, há filas de semanas para o retirar de cofres subterrâneos - à boleia da incerteza dos mercados.

O número de viaturas blindadas a chegar com aparato aos aeroportos de Londres tem aumentado nos últimos meses. Lá dentro transportam-se valiosas barras de ouro, que instituições financeiras como o JP Morgan Chase e a HSBC já admitiram estar a transferir para Nova Iorque no porão de voos comerciais. Porquê? Primeiro porque temem que os Estados Unidos lancem novas tarifas sobre o ouro, o que torna mais seguro tê-lo do outro lado do Atlântico. Depois, porque passou a haver uma diferença de preço entre o metal que está em Londres e o que se transaciona nos EUA - o segundo vale mais.

