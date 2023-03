Rupert Murdoch, de 92 anos, vai casar. 'Espero que seja a última vez'

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Rupert Murdoch, magnata da comunicação, de 92 anos, vai casar com Ann Lesley Smith, de 66 anos, antiga capelã da polícia de São Francisco. Será o quinto casamento do multimilionário com nacionalidade australiana e norte-americana e o terceiro de Smith.







REUTERS/Mike Segar

O anúncio foi feito na última sexta-feira, 17 de março, nove meses depois de ter ficado concluído o seu processo de divórcio da modelo Jerry Hall, o seu quarto casamento. Murdoch e Lesley Smith estão juntos desde setembro do ano passado.O pedido de casamento foi feito no dia de São Patrício, santo padroeiro irlandês, tendo Murdoch justificado a data com o facto de ser "um quarto irlandês". "Estava muito nervoso. Tinha medo de apaixonar-me e sabia que esta seria a última vez que acontecia. Espero que seja porque estou feliz", disse o nonagenário ao New York Post , jornal detido por si. Já a noiva afirmou: "Aproximarmo-nos dos 70 significa estar na segunda metade" e mostrou-se feliz por abrir um novo capítulo ao lado do multimilionário.Murdoch foi casado quatro vezes e tem seis filhos. A mais velha, Prudence, tem 64 anos.Ann Lesley Smith foi casada duas vezes. A sua primeira relação foi com um empresário que não identificou, mas com quem terá mantido uma relação marcada por violência doméstica, afirma a revista Newsweek. O segundo casamento foi com o músico Chester Smith, de quem ficou viúva em 2008.Murdoch é um dos homens mais ricos do mundo. Tem uma fortuna avaliada em 17.200 milhões de dólares (mais de 16 mil milhões de euros), segundo a Forbes.