Aos 92 anos, Rupert Murdoch reforma-se e dá lugar ao filho Lachlan

Quem é Lachlan Murdoch?



Rupert com os três filhos - James, Elisabeth e Lachlan - que foram ligados à sua sucessão. Aqui em 2007.

A dinastia familiar que inspirou a popular série Succession acabou por revelar o sucessor já depois da ficção ter encerrado a sua história. Ao contrário do ecrã (atenção spolier), na vida real foi mesmo um dos filhos que assumiu o poder.Num comunicado enviado aos funcionários, Rupert Murdoch, de 92 anos, afirma que "o tempo é certo" para que o patriarca assuma "papéis diferentes". A partir de meio de novembro, Murdoch irá assumir o lugar presidente executivo emérito.Depois de lançar a Fox News em 1996 e de a tornar no canal de notícias mais visto dos EUA, Murdoch deixa as rédeas depois de em abril o canal ter concordado pagar quase 740 milhões de euros à empresa de máquinas de voto Dominion por causa da cobertura nas presidenciais de 2020, em que questionaram a fiabilidade das máquinas. A televisão enfrenta ainda um outro processo semelhante, desta vez da empresa Smartmatic, que pede 2,5 mil milhões de euros. Também na sequência destes processos, o canal decidiu despedir o seu apresentador mais carismático e polémico - Tucker Carlson.Murdoch garantiu, no entanto, que vai continuar envolvido contribuindo com ideias para o negócio.Num comunicado, o sucessor Lachlan Murdoch garantiu que o pai "vai continuar a dar conselhos valiosos em ambas as empresas".Rupert Murdoch começou a sua carreira na Austrália, de onde é natural, nos anos 1950. Acabou por comprar o News of the World e o The Sun, no Reino Unido, em 1969. Seguiu-se a comprar de jornais nos EUA: New York Post e Wall Street Journal. A que se juntam centenas de media locais, todos detidos através da News Corp.Apesar de uma carreira bem-sucedida também houve espaço para alguns erros. A par dos processos nos EUA por causa das eleições, as suas empresas enfrentaram um escândalo das escutas telefónicas no Reino Unido. O jornal News of the World acabaria por encerrar e a empresa teve de pagar mais de mil milhões de euros às vítimasO filho homem mais velho de Murdoch - tem duas filhas mais velhas, Prudence e Elisabeth - era até agora o presidente executivo da Fox Corporation e da Nova Entertainment.Apesar de ser agora nomeado sucessor, ainda não se sabe como ficará a sua situação depois do pai morrer. Além de que antes de Lachlan, de 52 anos, ter assumido o lugar, as previsões apontavam para que fosse o seu irmão James, 50 anos, a ocupar o lugar do pai.Porém James acabou por ficar ligado ao escândalo das escutas telefónicas, em 2011, o que levou a que apresentasse a demissão tanto da News International como da BSkyB. Acabou a dirigir o 21st Century Fox, em 2015, porém o estúdio foi comprado pela Disney em 2019, e um ano depois, James saía do conselho de administração por "diferenças editoriais".O que deixou o caminho mais livre para Lachlan, que até foi o primeiro dos filhos a ocupar cargos nas administrações das empresas familiares, em 1996. Mas acabaria por deixar esses cargos, em 2005 e mudar-se para a Austrália onde já tinha trabalhado nos jornais e TV que pertenciam ao pai. Dez anos depois regressou ao universo Murdoch para assumir a liderança do 21st Century Fox e dividir a liderança da News Corp com o pai.Rupert Murdoch tem mais seis filhos, mas nem todos estavam alinhados para uma possível sucessão. Prudence, 65 anos, está afastada dos olhares públicos e não tem ligação às empresas; Elisabeth, 55 anos, já esteve na linha de sucessão, mas garantiu não o querer, criou um estúdio sozinha, que mais tarde foi comprado pelo pai; Lachlan, 52 anos, vai agora assumir o papel principal nas empresas; James, 50 anos, já esteve nessa linha de sucessão, afastou-se e é contra a política de direita da Fox News; Grace, de 22 anos, e Chloe, de 20 anos, são as filhas mais novas e por isso ainda não tem nenhum cargo no império dos media do pai.