"Guerra e Paz" volta a vencer CNN Portugal

O Guerra e Paz, único programa diário de análise internacional da TV portuguesa em horário nobre, voltou ontem, terça-feira, 28 de outubro, a vencer a CNN Portugal, somando mais um bom resultado. O programa de Germano Almeida atingiu um pico de 80.312 (2.19% share), pelas 22h59, minuto em que a CNN Portugal se ficou pelos 30.667 (0.84% share) e a SIC Notícias pelos 65.176 (1.78%).



Guerra e Paz

O programa de Germano Almeida liderou durante 20 minutos o segmento cabo informação: primeiro entre as 22h58 e as 23h00, depois entre as 23h36 e as 23h54 (vencendo assim num período em que a SIC Notícias passava a rubrica Jogos de Poder).

A audiência média do Guerra e Paz de ontem, terça-feira, foi de 36.636 espectadores. Com Catarina Caria e Aline Hall de Beuvink como convidadas especiais e a jornalista Marisa Caetano Antunes como pivô, o Guerra e Paz obteve um share médio de 1.2%, bem acima dos 1.0% e 32.195 espectadores da CNN Portugal. A SIC Notícias ganhou a noite com 52.099 e 1.7% share.

O Guerra e Paz completa esta noite, quarta-feira, a sua edição 179, afirmando-se já, de forma consensual, como a grande referência da TV portuguesa em análise internacional em horário nobre.