Isaltino Morais reforça o NOW

Isaltino Morais é o novo reforço do NOW, já a partir de dia 31 de outubro. O Presidente da Câmara Municipal de Oeiras vai ser presença assídua no canal 9 às sextas-feiras, com a rubrica 'Isaltino no NOW', conduzida por Pedro Mourinho e Marisa Caetano Antunes, pelas 22 horas.



Isaltino Morais discursa sobre o NOW

"Decidi aceitar este convite do NOW para falar sobre a atualidade política nacional, no tom que as pessoas já se habituaram a ouvir-me falar, ou seja, crítico, honesto e sem preocupações de ser politicamente correto", contou ao NOW.

O Presidente da Câmara Municipal de Oeiras revelou ainda que no final de cada rubrica irá dar aos espectadores "uma nota de sugestão gastronómica, para acompanhar o registo que tem sido muito solicitado".

Isaltino Morais junta-se assim ao Major-general Carlos Branco, o mais recente reforço a chegar ao canal 9, que tem presença assídua no canal aos domingos na rubrica ‘O tabuleiro do Poder’, incluído no Jornal da Hora do Almoço.