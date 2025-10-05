NOW lidera com mais do dobro da CNN Portugal no "Repórter SÁBADO"

Sábado – Pense por si

O “Repórter SÁBADO” alcançou uma audiência média de 166900 espectadores a cada minuto do dia,

O canal News Now, emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone, ultrapassou a SIC Notícias no dia de ontem e liderou o consumo entre os canais de informação de cabo no horário nobre.

O programa “Repórter SÁBADO” foi o mais visto do dia entre os canais de informação, com mais do dobro da audiência da CNN Portugal nesse horário.

O “Repórter SÁBADO” alcançou uma audiência média de 166900 espectadores a cada minuto do dia, com 4,6% de share, enquanto, no mesmo horário, a CNN Portugal obteve apenas 73000 espectadores por minuto, e 2% de share.

Entre as 20 e as 24 horas, período de maior consumo televisivo e investimento publicitário, o NOW obteve uma audiência média acima dos 105 mil espectadores a cada minuto do dia, equivalente a 2,6% de share.

No prime time, a CNN Portugal ficou atrás do NOW, ao obter uma audiência média de 66600 espectadores a cada minuto do dia, e a SIC Notícias, com 60800 espectadores, também ficou atrás do NOW. Na média total do dia, o NOW ganhou também à SIC Notícias.

O NOW é o projeto televisivo da Medialivre que agrega conteúdos do Record, da SÁBADO, do Negócios e da Máxima.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.

