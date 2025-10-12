NOW líder da informação em horário nobre

Sábado – Pense por si

O canal NOW voltou a liderar entre os canais de informação no horário nobre e o “Repórter Sábado” mais que triplicou a audiência do principal concorrente, a CNN.

Ontem, sábado, o NOW obteve entre as 20 e as 24 horas uma audiência média de 55.100 espectadores a cada minuto, equivalente a 1,3% de share.

Atrás do NOW ficaram a SIC Notícias, com 53700 e 1,2% de share. Ainda mais atrás ficou a CNN Portugal, com apenas 43.100 espectadores e 1% de share.

Esta liderança é tanto mais significativa quanto acontece numa noite em que jogou a seleção nacional de futebol.

O programa “Repórter Sábado” continua líder. Ontem obteve uma audiência média de 132.700 espectadores, mais do triplo que a CNN Portugal no horário, com apenas 41.900 espectadores em média.

O NOW é a televisão da Medialivre que agrega conteúdos do Record, Negócios, Máxima e Sábado e é emitida na posição 9 de MEO, NOS, e Vodafone.

Os resultados citados são medidos pela GFK.

