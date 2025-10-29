Jovens já usaram quase 500 milhões da garantia pública a comprar casas

Ajuda estatal aos mais novos está a ser bem recebida, com mais de 40% do valor atribuído da garantia a ser utilizado nos primeiros nove meses desde o lançamento.
Os jovens estão a puxar pelo crédito à habitação. Suportados
na garantia pública, têm vindo a contratar cada vez mais financiamentos para a
compra de habitação própria permanente, utilizando mais de 40% do saldo
disponível neste instrumento público nos primeiros nove meses deste ano. São
quase 500 milhões de euros.
“No final de setembro, estavam utilizados 40,3% do montante
total atribuído pelo Estado para garantia no âmbito deste regime”, refere o
Banco de Portugal. Esta percentagem calculada a partir do valor atribuído da
garantia pública, equivale a 478 milhões de euros.
O Governo disponibilizou 1.000 milhões de euros para ajudar
os jovens até aos 35 anos a comprarem casa, valor a que juntou 200 milhões
adicionais. Entretanto, reforçou o montante com 350 milhões de euros, sendo que
100 milhões foram logo requisitados pelo BPI.
Esta garantia permite cobrir até 15% do valor do imóvel, ou
seja, evita que os jovens tenham de suportar a chamada “entrada”, facilitando
assim a compra. À boleia da garantia, a banca concedeu até agora um “montante
total de 3,5 mil milhões de euros”, diz o Banco de Portugal.
“Considerando o total do crédito concedido até setembro pelo
sistema financeiro para aquisição de habitação própria e permanente, os
contratos com garantia pública representaram 22,2% do número de contratos e
25,3% do montante total de crédito concedido”, diz o supervisor. Ou seja, um em
cada quatro créditos tem garantia.
“Nos primeiros nove meses de 2025, foram celebrados 17,8 mil
contratos de crédito à habitação própria e permanente ao abrigo do regime de
garantia do Estado”, diz o supervisor da banca. Só “em setembro foram
celebrados 2,4 mil contratos”, num total de 497 milhões de euros.
Segundo o relatório mensal do Banco de Portugal “estes
contratos representaram 40,5% do número de contratos e 42,8% do total do
montante contratado, no mesmo período, por jovens até aos 35 anos”.