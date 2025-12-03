Ex-dono do Pornhub interessado em ativos internacionais da petrolífera russa Lukoil

Os EUA impuseram sanções à Lukoil para pressionar Moscovo a pôr fim ao conflito com a Ucrânia.

O empresário austríaco Bernd Bergmair, antigo dono dos sites pornográficos Pornhub, RedTube e YouPorn, manifestou interesse na compra dos ativos internacionais da petrolífera russa Lukoil, que se encontra sob sanções dos EUA, avança esta quarta-feira a Reuters.



Duas fontes indicaram à agência noticiosa que Bergmair contactou o Tesouro norte-americano sobre a aquisição dos ativos internacionais da maior petrolífera privada russa e que se encontram à venda na sequência das sanções impostas por Washington.

A Reuters refere que já vários interessados abordaram as autoridades dos EUA para obterem permissão para negociar com a Lukoil, incluindo as gigantes do setor Exxon Mobil e Chevron.

Bergmair, através do seu advogado, escusou-se a especificar à Reuters quais os ativos em que estava interessado, bem como se já tinha abordado a Lukoil ou se a eventual operação seria feita no âmbito de um consórcio de investimento.

"Obviamente que a Lukoil International seria um excelente investimento e qualquer pessoa seria sortuda em ter o privilégio de possuir esses ativos", disse. "Não comento potenciais investimentos", rematou.

O interesse nos ativos internacionais da Lukoil aumentou após o Tesouro dos Estados Unidos ter dado autorização, no mês passado, para que as empresas comecem a negociar com a Lukoil, fixando um prazo até 13 de dezembro para essas negociações. Qualquer acordo necessitará de aprovação das autoridades norte-americanas.

A Lukoil International, com sede em Viena, tem refinarias na Europa, participações em campos petrolíferos no Cazaquistão, Uzbequistão, Iraque e México, bem como centenas de postos de abastecimento de combustível espalhados por diversos países. Os ativos estão avaliados em cerca de 22 mil milhões de dólares.

Bernd Bergmair, que trabalhou como banqueiro de investimento no Goldman Sachs, em Nova Iorque, na década de 1990, tornou-se um investidor e detinha uma participação maioritária na MindGeek, que detinha os sites Pornhub, RedTube e YouPorn, que vendeu em 2023, por um valor não divulgado, à "private equity" canadiana Ethical Capital Partners.