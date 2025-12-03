Pais Natais precisam-se!

Para dar resposta aos pedidos para empresas e festas familiares seria necessário duplicar o número de profissionais. Um serviço de Pai Natal custa €200.

São cerca de 1.100 Pais Natais inscritos na Fixando, plataforma de contratação de serviços online em Portugal. Há um crescimento de 10% face a 2024, mas para dar resposta a todos os pedidos seria necessário duplicar este número para dois mil profissionais. O valor médio cobrado por um serviço de Pai Natal é de €200, mais €35 do que no ano anterior.



São precisos reforços para atender a pedidos de empresas e famílias

A maioria dos pedidos (61%) são para festas familiares, 18% para comércio e 11% para empresas. As datas mais procuradas são a véspera de Natal (37%), 13 de dezembro (12%) e 20 de dezembro (9%). O Porto lidera o número de pedidos (33%) mas 43% não conseguem ser atendidos. Faro, Leiria e outros distritos têm 100% de pedidos sem resposta.

Segundo dados da Fixando, a procura por serviços de Pai Natal está a registar uma quebra de 15% face ao início da época festiva, uma melhoria significativa comparada com os 35% registados no ano passado. No entanto, este abrandamento indica que os portugueses estão a adiar a organização das celebrações, o que poderá resultar numa escassez de oferta e aumento de preços nas próximas semanas.